Başakşehir en gollü döneminde
Medipol Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk 19 haftalık bölümlerde en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. Turuncu-lacivertliler, bu sezon geride kalan maçlarda rakip ağlara tam 39 gol bıraktı.
Medipol Başakşehir, ligde geride 19 haftada rakip ağları tam 39 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu sayıları göz önüne aldığımızda Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Söz konusu sezonun ilk 19 haftalık bölümünde 25 gol atan turuncu-lacivertliler, ağlarında 12 gole engel olamamıştı.
İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonunda ise bu periyotta 27 gollük bir performans göstermiş ancak kalesini 18 gole kapatamamıştı. Her sene takım olarak gelişen ve ileriye dönük olumlu izlenimler veren Medipol Başakşehir, geçen sezon ise rakip filelere attığı 37 gole karşılık yediği 12 golle ligin kalesinde en az gol gören ekibi konumunda bulunuyordu.
Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017 sezonun 19. haftasında 42. puanla ikinci sırada yer alırken, bu sene ise aynı puanla zirvede bulunuyor.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
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