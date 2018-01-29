Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, sokakta kadını darp eden bir şahısı engellemek isterken öldürüldü.
İstanbul Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol, yabancı uyruklu bir kadını darp eden şahsı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, pazar günü 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor'da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir şahsın Moldovalı E.D'yi darp ettiğini gördü. Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Akın ve Taşkın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için hastaneye gitti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı.
Saldırgan Ayhan A.'nın (38) "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, gözaltına aldığı şahsı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:12
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
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