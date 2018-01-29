Avcı: Rekor kırdık
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 kazanılan Karabükspor karşılaşmasının ardından konuştu. Her maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, “Lider durumdayız ve kalan 15 haftada bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz” dedi.
"Ligin tepesinde devam etmek istiyoruz"
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybettiğinin belirtilmesi üzerine konuşan Abdullah Avcı, "Sadece Fenerbahçe puan kaybetmedi, Trabzonspor da yarışta olan bir takım, onlar da puan kaybetti. Bu yarışın içinde ligin tepesinde devam ederek yarışı sürdürmek istiyoruz. Puan kayıplarının ne seviyede olacağını görmek için birkaç haftanın daha geçmesini diliyorum" dedi.
Aykut Kocaman'ın 'Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir' açıklaması sorulan Avcı, "Aykut Hoca'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum. Oyun olarak konuşmuştur büyük ihtimalle. Bence Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da yarışta olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sezonun ilk haftalarında ne konuşuluyordu, şimdi ne konuşuluyor. Rıza hoca takımı iyi yerlere getirdi. Göztepe ve Kayserispor, geçen haftada biraz geriye kaldı diye düşünüyorum" diye konuştu.
"Transfer için bir talebimiz yok"
Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlarla oynanan maçların önemli olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Düşen takımlara geçen sene 6 puan kaybettik. Fenerbahçe maçı ya da Karabükspor maçı yoktur, büyük maç ya da küçük maç yoktur, ortada duran bir 3 puan vardır. Her maça zihinsel olarak doğru hazırlanmamız gerekiyor. Geçen sene ve ilk yarı bizim için deneyim oldu" dedi.
Transfer konusuna da değinen Avcı, "Arda'nın aldığı süreyi her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu. Oyuna girdiği anda da farkını belli ediyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası. Çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bajic benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Sadece Hakan Özmert ayrıldı. Transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Transfer talebimiz yok şu anda. Ama transfer bitene kadar gitmek isteyenler olabiliyor. Şu anda transfer gündemimizde yok, kadromuz dolmuş durumda" diyerek sözlerini tamamladı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
-
Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
-
Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
-
Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
Avcı: Rekor kırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.