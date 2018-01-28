Başakşehir liderlik için sahada
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında yarın sahasında lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak.
Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.
Attamah cezalı
Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Joseph Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Clichy ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 20. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:15
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Ali Koç ile Mosturoğlu kapıştı
Toplam 2
Yorum
ali Mosturoğlu Aziz Yıldırım ağzıyla konuşuyor yeter artık düşün Fenerin yakasından beceriksiz adamlar bıktık sizden yeter yahu
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İşte Aslan ’ın transfer listesi
Toplam 2
Yorum
saçmalık amatörce hareket sana yatırım yapılmış bidünya bonservis verilmiş görevini yap sezon sonu gidersin kafası karışmış asamoah neden karışmıyor?
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Türkyılmaz tribünde
Toplam 2
Yorum
**** Vay be aslanım, gözlerim yaşardı resmini görünce. Deplasmanda Manchester United'ı dağıttığın maç gözümün önüne geldi .
Başakşehir liderlik için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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