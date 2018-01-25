CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şimdi de Akbaba

    Şimdi de Akbaba

    Lider şampiyonluğa göz dikti. Arda ve Bajic’ten sonra Alanya’da transferin gözdesi olan ’nın, sezon sonunda transferi için Akdeniz ekibiyle el sıkıştı

    Süper Lig'de şampiyonluğu gözüne kestiren ve bu doğrultuda bomba transferlere imza atan lider , bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre turuncu-lacivertliler, 'da birçok takımın peşinde olduğu 'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin sezon biter bitmez gerçekleşeceği öğrenildi. Akdeniz ekibiyle yoğun bir şekilde süren görüşmelerde 25 yaşındaki milli futbolcu da Başakşehir'de forma giymek istediğini yönetimine ilettiği bildirildi. Özellikle son 2 sezondur sergilediği dikkat çeken performansla 4 Büyükler'in de radarına giren 25 yaşındaki ofansif orta saha, turuncu yeşillilerde oynadığı 19 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik bir katkı sağladı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şimdi de Akbaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN