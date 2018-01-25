Şimdi de Akbaba
Lider Başakşehir şampiyonluğa göz dikti. Arda ve Bajic’ten sonra Alanya’da transferin gözdesi olan Emre Akbaba’nın, sezon sonunda transferi için Akdeniz ekibiyle el sıkıştı
Süper Lig'de şampiyonluğu gözüne kestiren ve bu doğrultuda bomba transferlere imza atan lider Başakşehir, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'da birçok takımın peşinde olduğu Emre Akbaba'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin sezon biter bitmez gerçekleşeceği öğrenildi. Akdeniz ekibiyle yoğun bir şekilde süren görüşmelerde 25 yaşındaki milli futbolcu da Başakşehir'de forma giymek istediğini yönetimine ilettiği bildirildi. Özellikle son 2 sezondur sergilediği dikkat çeken performansla 4 Büyükler'in de radarına giren 25 yaşındaki ofansif orta saha, turuncu yeşillilerde oynadığı 19 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik bir katkı sağladı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Şimdi de Akbaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.