Şimdi de Akbaba

Süper Lig'de şampiyonluğu gözüne kestiren ve bu doğrultuda bomba transferlere imza atan lider Başakşehir, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'da birçok takımın peşinde olduğu Emre Akbaba'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin sezon biter bitmez gerçekleşeceği öğrenildi. Akdeniz ekibiyle yoğun bir şekilde süren görüşmelerde 25 yaşındaki milli futbolcu da Başakşehir'de forma giymek istediğini yönetimine ilettiği bildirildi. Özellikle son 2 sezondur sergilediği dikkat çeken performansla 4 Büyükler'in de radarına giren 25 yaşındaki ofansif orta saha, turuncu yeşillilerde oynadığı 19 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik bir katkı sağladı.