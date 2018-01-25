Messi'den Arda'ya veda mesajı!

Messi, resmi Instagram hesabından Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılan Arda Turan, Rafinha ve Javier Mascherano'ya da yer veren toplu bir veda mesajı yayınladı. Inter'e kiralanan Rafinha ile Çin Süper Ligi takımlarından Hebei Fortune'a transfer olan Mascherano şans dileyen Lionel Messi, Arda Turan'ı da unutmadı. "Arda yeni maceranda sana bol şans diliyorum. Başarılı olacağında eminim" yazan Messi, Milli futbolcuya 10 gün sonra veda etmiş oldu.









