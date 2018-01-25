CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'da

    <a href="/index/hakan-ozmert?id=b2925432-9e74-4f57-8ceb-9d0e4c6b94f8" class="" rel="tag">Hakan Özmert</a>, <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'da

    , 'den orta saha oyuncusu 'le 1,5 yıllığına anlaştı

    Kırmızı-beyazlı kulüp, 'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Özmert ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

    Kırmızı-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımında forma giyen orta saha oyuncusu 'le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN