Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le 1,5 yıllığına anlaştı
Kırmızı-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:18
-
Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
-
F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
-
Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
Hakan Özmert, Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.