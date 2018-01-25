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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Arda'ya 11 yolu göründü!

    Arda'ya 11 yolu göründü!

    maçına sonradan dahil olup harika bir gol atan 'ın, 'in bu hafta 'la oynayacağı maçta 11'de olması bekleniyor.

    Yılın bombasını 'ı transfer ederek patlatan 'de teknik direktör , yıldız futbolcuya deplasmanında 25 dakika şans vermişti. Hocasından bulduğu şansı güzel bir golle süsleyen Arda Turan'ın bu hafta oynanacak maçında ise ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

    Avcı'nın; Elia'nın tam olarak hazır olmadığı için sol kanatta Arda Turan'a görev vermeyi düşündüğü bildirildi. Karabük karşısında oyuncusuna daha fazla fırsat verip hazır hale getirmek isteyen deneyimli hocanın, Arda'ya da, "Hazır ol" mesajı verdiği kaydedildi.

    ARDA'YA ÖZEL PROGRAM
    Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik heyetiyle temasa geçerek tüm fiziksel verilerini detaylı olarak bir rapor halinde aldığı ve oyuncusuna bu noktada özel bir programla oyuncusuna farklı idmanlar yaptırdığı belirlendi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
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