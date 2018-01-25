Arda'ya 11 yolu göründü!

Yılın bombasını Arda Turan'ı transfer ederek patlatan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, yıldız futbolcuya Bursaspor deplasmanında 25 dakika şans vermişti. Hocasından bulduğu şansı güzel bir golle süsleyen Arda Turan'ın bu hafta oynanacak Karabükspor maçında ise ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Avcı'nın; Elia'nın tam olarak hazır olmadığı için sol kanatta Arda Turan'a görev vermeyi düşündüğü bildirildi. Karabük karşısında oyuncusuna daha fazla fırsat verip hazır hale getirmek isteyen deneyimli hocanın, Arda'ya da, "Hazır ol" mesajı verdiği kaydedildi.



ARDA'YA ÖZEL PROGRAM

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın Barcelona teknik heyetiyle temasa geçerek tüm fiziksel verilerini detaylı olarak bir rapor halinde aldığı ve oyuncusuna bu noktada özel bir programla oyuncusuna farklı idmanlar yaptırdığı belirlendi.