Iniesta'dan Arda Turan'a veda mesajı
Barcelona'nın efsaneleşen yıldızı Andres Iniesta, takımdan ayrılan Arda Turan ve Rafinha için bir veda mesajı yayınladı.
Resmi twitter hesabından, Inter'le anlaşan Rafinha ve Medipol Başakşehir'e imza atan Arda Turan'la birlikte fotoğraflarını paylaşan Iniesta altına da şu mesajı yazdı:
"Yeni takımlarınızda iyi şanslar dostlarım. Sizin için en iyisini diliyorum."
Iniesta'nın bu paylaşımından kısa süre sonra ise Arda Turan'dan cevap geldi:
"Teşekkürler efsane. Seninle yan yana oynamak bir ayrıcalıktı."
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:07
-
Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
-
Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
-
F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Iniesta'dan Arda Turan'a veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.