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    23 Ocak 2018, Salı
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    Iniesta'dan 'a veda mesajı

    Iniesta'dan Arda Turan'a veda mesajı

    Barcelona'nın efsaneleşen yıldızı Andres Iniesta, takımdan ayrılan ve Rafinha için bir veda mesajı yayınladı.

    Resmi twitter hesabından, Inter'le anlaşan Rafinha ve 'e imza atan 'la birlikte fotoğraflarını paylaşan Iniesta altına da şu mesajı yazdı:

    "Yeni takımlarınızda iyi şanslar dostlarım. Sizin için en iyisini diliyorum."



    Iniesta'nın bu paylaşımından kısa süre sonra ise Arda Turan'dan cevap geldi:

    "Teşekkürler efsane. Seninle yan yana oynamak bir ayrıcalıktı."

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:07
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