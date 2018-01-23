Iniesta'dan Arda Turan'a veda mesajı

Resmi twitter hesabından, Inter'le anlaşan Rafinha ve Medipol Başakşehir'e imza atan Arda Turan'la birlikte fotoğraflarını paylaşan Iniesta altına da şu mesajı yazdı:

"Yeni takımlarınızda iyi şanslar dostlarım. Sizin için en iyisini diliyorum."







Iniesta'nın bu paylaşımından kısa süre sonra ise Arda Turan'dan cevap geldi:

"Teşekkürler efsane. Seninle yan yana oynamak bir ayrıcalıktı."



