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    23 Ocak 2018, Salı
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    Başakşehir'in Kralı Visca

    Başakşehir'in Kralı Visca

    formasını tam beş sezondur terleten ve görev aldığı sürede takımının gol yollarındaki en etkili ismi olan , bu sezon da geride kalan 18 maçta yaptığı 8 asistle hem turuncu-lacivertlilerin hem de 'in asist kralı konumunda bulunuyor.

    Bundan beş sezon önce 10 Ağustos 2011 tarihinde o zamanın şimdinin ise 'ine transfer olan Boşnak futbolcu , geldiği günden bu yana her maçta kendini daha da geliştirerek takımının hücum hattındaki değişmez oyuncuları arasına girdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sene de geride kalan 18 maçın 17'sinde tam bin 405 dakika forma giydi ve 8 asist yaptı. 'in ve 'in asist kralı unvanını elinde bulunduran Visca'nın rakip ağlara 2 tane de golü bulunuyor.

    Avrupa'yı da boş geçmedi
    Özellikle son iki sezondur şampiyonluğun ciddi adayları arasında yer alan ve geçen sene gösterdiği performansla Avrupa kupalarında mücadele etme şansı yakalayan Medipol Başakşehir'de Visca, liginde olduğu gibi Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Turuncu-lacivertli forma ile UEFA 'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, toplamda 707 dakika sahada kaldığı bu sürede 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.

    Son iki sezonun yıldızı
    Boşnak yıldız, geride kalan son iki sezonda da turuncu-lacivertlilerde istatistiklere damga vuran isimlerin başında geliyor. 'de 2016-2017 sezonunda 34 mücadelede görev alan Visca, 8 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Deneyimli oyuncu, 'nde görev aldığı 3 müsabakada ise 2 gol, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki yıldızın kupada da 3 asisti bulunuyor.

    , en fazla skor ürettiği dönemi ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. 34 maçta turuncu-lacivertli formayı terleten başarılı orta saha, rakip ağlara tam 17 gol bıraktı. Visca'nın, söz konusu süreçte 5 tane de asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Kupası'nda da takımına yaptığı 5 asist ile katkı sağladı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:47
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