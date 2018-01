Başakşehir'in Kralı Visca

Bundan beş sezon önce 10 Ağustos 2011 tarihinde o zamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdinin ise Medipol Başakşehir 'ine transfer olan Boşnak futbolcu Edin Visca , geldiği günden bu yana her maçta kendini daha da geliştirerek takımının hücum hattındaki değişmez oyuncuları arasına girdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sene de geride kalan 18 maçın 17'sinde tam bin 405 dakika forma giydi ve 8 asist yaptı. Süper Lig 'in ve Medipol Başakşehir 'in asist kralı unvanını elinde bulunduran Visca'nın rakip ağlara 2 tane de golü bulunuyor.Özellikle son iki sezondur şampiyonluğun ciddi adayları arasında yer alan ve geçen sene gösterdiği performansla Avrupa kupalarında mücadele etme şansı yakalayan Medipol Başakşehir'de Visca, Türkiye liginde olduğu gibi Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Turuncu-lacivertli forma ile UEFA Avrupa Ligi 'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, toplamda 707 dakika sahada kaldığı bu sürede 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.Boşnak yıldız, geride kalan son iki sezonda da turuncu-lacivertlilerde istatistiklere damga vuran isimlerin başında geliyor. Süper Lig 'de 2016-2017 sezonunda 34 mücadelede görev alan Visca, 8 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Deneyimli oyuncu, Avrupa Ligi 'nde görev aldığı 3 müsabakada ise 2 gol, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki yıldızın kupada da 3 asisti bulunuyor. Edin Visca , en fazla skor ürettiği dönemi ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. 34 maçta turuncu-lacivertli formayı terleten başarılı orta saha, rakip ağlara tam 17 gol bıraktı. Visca'nın, söz konusu süreçte 5 tane de asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda da takımına yaptığı 5 asist ile katkı sağladı.