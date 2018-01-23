Başakşehir'in Kralı Visca
Medipol Başakşehir formasını tam beş sezondur terleten ve görev aldığı sürede takımının gol yollarındaki en etkili ismi olan Edin Visca, bu sezon da geride kalan 18 maçta yaptığı 8 asistle hem turuncu-lacivertlilerin hem de Süper Lig'in asist kralı konumunda bulunuyor.
Avrupa'yı da boş geçmedi
Özellikle son iki sezondur şampiyonluğun ciddi adayları arasında yer alan ve geçen sene gösterdiği performansla Avrupa kupalarında mücadele etme şansı yakalayan Medipol Başakşehir'de Visca, Türkiye liginde olduğu gibi Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Turuncu-lacivertli forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, toplamda 707 dakika sahada kaldığı bu sürede 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.
Son iki sezonun yıldızı
Boşnak yıldız, geride kalan son iki sezonda da turuncu-lacivertlilerde istatistiklere damga vuran isimlerin başında geliyor. Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 34 mücadelede görev alan Visca, 8 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Deneyimli oyuncu, Avrupa Ligi'nde görev aldığı 3 müsabakada ise 2 gol, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki yıldızın kupada da 3 asisti bulunuyor.
Edin Visca, en fazla skor ürettiği dönemi ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. 34 maçta turuncu-lacivertli formayı terleten başarılı orta saha, rakip ağlara tam 17 gol bıraktı. Visca'nın, söz konusu süreçte 5 tane de asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda da takımına yaptığı 5 asist ile katkı sağladı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:47
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
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