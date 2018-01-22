CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    HavalArda

    HavalArda

    Avcı’nın öğrencileri Timsah’ı deplasmanda rahat geçti, zirveyi F.Bahçe’den geri aldı. Arda, ’de 2 bin 470 gün sonra gol attı, Afrin’deki kahramanlara selam çaktı

    'in ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir kaldığı yerden devam etti. Önceki gün Fenerbahçe'nin kazanmasıyla zirveyi 1 günlüğüne bırakan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, deplasmanına mutlak 3 puan için çıktı. Baştan sona oyuna hakim olan zorlu geçmesi beklenen deplasmandan kolay bir galibiyet aldı. Dakikalar 17'yi gösterirken Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde Joseph Attamah kafayla ağları sarstı.
    MOSSORO'DAN DERSLİK GOL
    İkinci yarıda da Başakşehir üstündü. 58'de Emre, Visca'yı kaçırdı. Visca top yere inmeden içeri kesti. Mossoro kafayla fileleri havalandırdı: 0-2. 65'te Başakşehir'in Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan oyuna girdi. 86. dakikada önünü boşaltıp muhteşem bir gol attı. 2 bin 470 gün sonra ligde fileleri sarstı. Ardından Afrin'deki asker selamı verip Mehmetçiklerimize destek mesajını gönderdi

    EDiN SEKİZİNCİ ASiST
    MEDİPOL Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, skora katkı vermeye devam ediyor. Dün Bursaspor deplasmanında nefis bir asist yaptı. Toplamda 8 asiste ulaştı. Bu kategoride lider.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    HavalArda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN