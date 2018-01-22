HavalArda
Avcı’nın öğrencileri Timsah’ı deplasmanda rahat geçti, zirveyi F.Bahçe’den geri aldı. Arda, Süper Lig’de 2 bin 470 gün sonra gol attı, Afrin’deki kahramanlara selam çaktı
İkinci yarıda da Başakşehir üstündü. 58'de Emre, Visca'yı kaçırdı. Visca top yere inmeden içeri kesti. Mossoro kafayla fileleri havalandırdı: 0-2. 65'te Başakşehir'in Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan oyuna girdi. 86. dakikada önünü boşaltıp muhteşem bir gol attı. 2 bin 470 gün sonra ligde fileleri sarstı. Ardından Afrin'deki asker selamı verip Mehmetçiklerimize destek mesajını gönderdi
EDiN SEKİZİNCİ ASiST
MEDİPOL Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, skora katkı vermeye devam ediyor. Dün Bursaspor deplasmanında nefis bir asist yaptı. Toplamda 8 asiste ulaştı. Bu kategoride lider.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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