G.Saray taraftarından Arda'ya 'adamlık' göndermesi

Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Arda'nın 'adamlık' sözlerine gönderme yaparak Elmander ve Melo'ya sevgilerini dile getirdi.







Başka bir pankartta ise, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.







Giresunspor taraftarı ise Başakşehir'le oynanan maçta "Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda." pankartını açmıştı.



