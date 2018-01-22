G.Saray taraftarından Arda'ya 'adamlık' göndermesi
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı, gönderme içeren pankartlar yapmaya devam ediyor.
Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Arda'nın 'adamlık' sözlerine gönderme yaparak Elmander ve Melo'ya sevgilerini dile getirdi.
Başka bir pankartta ise, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
Giresunspor taraftarı ise Başakşehir'le oynanan maçta "Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda." pankartını açmıştı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
G.Saray taraftarından Arda'ya 'adamlık' göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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