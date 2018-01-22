Başakşehir'i defansı sırtlıyor
Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'i gol yollarında defansın önemli isimleri Epureanu ve Attamah sırtlıyor. Bu iki oyuncu, turuncu-lacivertlilerin attığı 34 golün 7'sine katkı sağladı.
Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Epureanu'nun 4 golü bulunuyor. Moldovalı futbolcu, 7. haftadaki Göztepe ve 17. haftadaki Osmanlıspor maçlarında 1'er gol atarken, 16. haftada Başakşehir'in Antalyaspor'u ağırladığı mücadelede ise 2 gol kaydetti.
Turuncu-lacivertli takımın Ganalı savunmacısı Attamah ise geride kalan 18 haftada rakip ağları 3 kez sarstı. Genç oyuncu, 4. haftada deplasmanda oynanan ve 3-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligin 12. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik galibiyette de sahne alan Attamah, bu mücadelede de fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu, son olarak da dün oynanan Bursaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Joseph Attamah, söz konusu karşılaşmaların hepsinde takımının ilk gollerini kaydetti ve bu gollerin tamamı da kafa vuruşlarından geldi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:58
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
Başakşehir'i defansı sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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