CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir'i defansı sırtlıyor

    Başakşehir'i defansı sırtlıyor

    'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan 'i gol yollarında defansın önemli isimleri Epureanu ve Attamah sırtlıyor. Bu iki oyuncu, turuncu-lacivertlilerin attığı 34 golün 7'sine katkı sağladı.

    'in ilk 17 haftalık bölümünü lider kapatan ve ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda 'u 3-0 ile deviren 'in gol yollarında ilginç bir ikili dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin deneyimli stoperi ile 23 yaşındaki defans oyuncusu toplamda 7 gole ulaşarak takımlarına skor anlamında ciddi katkı sağladı.

    Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Epureanu'nun 4 golü bulunuyor. Moldovalı futbolcu, 7. haftadaki ve 17. haftadaki maçlarında 1'er gol atarken, 16. haftada Başakşehir'in 'u ağırladığı mücadelede ise 2 gol kaydetti.

    Turuncu-lacivertli takımın Ganalı savunmacısı Attamah ise geride kalan 18 haftada rakip ağları 3 kez sarstı. Genç oyuncu, 4. haftada deplasmanda oynanan ve 3-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren maçında takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligin 12. haftasında 'a karşı alınan 5-1'lik galibiyette de sahne alan Attamah, bu mücadelede de fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu, son olarak da dün oynanan Bursaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Joseph Attamah, söz konusu karşılaşmaların hepsinde takımının ilk gollerini kaydetti ve bu gollerin tamamı da kafa vuruşlarından geldi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'i defansı sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN