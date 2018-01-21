Arda golle döndü! Başakşehir kazandı...

Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk oldu. Haftaya lider giren Başakşehir, dün Fenerbahçe'nin kazanmasıyla 2. sıraya gerilemişti. Zorlu Bursa deplasmanından Attamah, Mossoro ve yeni transferi Arda Turan'ın golleriyle 3 puanla dönen Başakşehir liderlik koltuğunu geri aldı.



Yüksek tempoda ve gergin bir ortamda geçen mücadelede 5 sarı kart çıktı.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçildi.

İkinci yarıya Bursaspor hızlı başladı. Önde pres yapan yeşil-beyazlılar dönen topları da toplamayı başardı ancak pozisyonları gole çeviremedi.

58. dakikada Emre Belözoğlu sağ kanada doğru havadan pasını gönderdi. Topla buluşan Edin Visca bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru aktardı. Marcio Mossoro gelen topa hareketlendi ve kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Başakşehir bu golle farkı ikiye çıkardı.

ARDA GOLLE DÖNDÜ

86. dakikada Stefano Napoleoni'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile güzel bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 39 yaptı ve liderlik koltuğunu geri aldı. Bursaspor ise 25 puanla 9. sırada kaldı.



