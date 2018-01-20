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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da iki Malatya’da üç eksik

    Osmanlıspor’da iki Malatya’da üç eksik
    Başkentte ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Y.Malatya, bugün Osmanlı'ya konuk olacak. Ev sahibinde, cezalı Tiago Pinto ile tedavisine devam edilen yeni transfer , sarı-kırmızılılara karşı görev yapamayacak. Malatyaspor'da ise orta saha oyuncuları Rahman Buğra Çağıran, Michael Pereira ve Issiar Dia sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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