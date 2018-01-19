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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Şimdi de Bajic

    Şimdi de Bajic

    ile Türkiye’de ocak döneminin bombasını patlatan İstanbul ekibi sezon başında 5.5 milyon euro’ya Udinese’ye giden Konyalı eski golcü Bajic’i kiraladı

    SÜPER Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Medipol Başakşehir'de hareketliliği sürüyor. Barcelona'dan yılın bombasını patlatarak Arda Turan'ı kiralayan turuncu-lacivertlilerin 2 sezon oynadığı A.Konyaspor'da başarılı bir grafik çizen Riad Bajic'i de sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi.

    DÖRDÜNCÜ FORVET OLACAK
    YEŞİL-beyazlıların geçtiğimiz dönemde ligde ve kupada elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki golcü, iki sezonda 29 golün altına imza atmıştı. Bu performansıyla dikkat çeken Bajic, sezon başında 5.5 milyon euro'ya transfer olduğu Udinese'de beklenen katkıyı sağlayamadı. Genç santrfor, İtalyan ekibi Udinese'de oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bajic, Başakşehir'de, Adebayor, Mevlüt ve Mehmet Batdal'ın ardından takımdaki 4. forvet olacak.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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