Şimdi de Bajic
Arda Turan ile Türkiye’de ocak transfer döneminin bombasını patlatan İstanbul ekibi sezon başında 5.5 milyon euro’ya Udinese’ye giden Konyalı eski golcü Bajic’i kiraladı
DÖRDÜNCÜ FORVET OLACAK
YEŞİL-beyazlıların geçtiğimiz dönemde ligde ve kupada elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki golcü, iki sezonda 29 golün altına imza atmıştı. Bu performansıyla dikkat çeken Bajic, sezon başında 5.5 milyon euro'ya transfer olduğu Udinese'de beklenen katkıyı sağlayamadı. Genç santrfor, İtalyan ekibi Udinese'de oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bajic, Başakşehir'de, Adebayor, Mevlüt ve Mehmet Batdal'ın ardından takımdaki 4. forvet olacak.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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