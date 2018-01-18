Başakşehir'den yine güldüren paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için turu geçemeyen Medipol Başakşehir, rakibinin ilginç bir şekilde tebrik etti.

Turuncu-lacivertliler resmi sosyla medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Başımıza çorap ören @GiresunsporFK'u tebrik ederiz" denildi.







