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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'den yine güldüren paylaşım

    Başakşehir'den yine güldüren paylaşım

    Kupada 'a elenen Medipol Başkaşehir, sosyal medya hesabından yine güldüren bir paylaşım yaptı.

    son 16 turunda 'u 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için turu geçemeyen Medipol , rakibinin ilginç bir şekilde tebrik etti.

    Turuncu-lacivertliler resmi sosyla medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Başımıza çorap ören @GiresunsporFK'u tebrik ederiz" denildi.



    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:51
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