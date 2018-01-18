Başakşehir'den yine güldüren paylaşım
Kupada Akın Çorap Giresunspor'a elenen Medipol Başkaşehir, sosyal medya hesabından yine güldüren bir paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için turu geçemeyen Medipol Başakşehir, rakibinin ilginç bir şekilde tebrik etti.
Turuncu-lacivertliler resmi sosyla medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Başımıza çorap ören @GiresunsporFK'u tebrik ederiz" denildi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:51
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Bu ikiliye yol gözüktü
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Nasıl olsa oyuncu alacağınız yok,safraları satında temizlik yapın.
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Arda da Twitter'dan sordu: Saat kaçta?
Toplam 17
Yorum
BJK_LEE ADAM ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMDA OYNUYOR ŞUAN VE KİRALIK.. HALEN BARCELONANIN FUTBOLCUSU GÖZÜM..
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Novak'ta mutlu son
Toplam 5
Yorum
Hamdi KARTAL Parayı bol keseden harcıyorsunuz. Yazık o paraya
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