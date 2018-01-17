Arda Turan kadroya alınmadı
Arda Turan Medipol Başakşehir'in bu akşam Akın Çorap Giresunspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosuna alınmadı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u aığırlayacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da kadroları belli oldu.
ARDA TURAN KADRODA DEĞİL
Barcelona'dan kiralanan Arda Turan ise Medipol Başakşehir'in 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Akın Çorap Giresunspor'un 3-1 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Merk Günok, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Edin Visca, Marcio Mossoro, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Gökhan İnlar, Emmanuel Adebayor.
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakçı, Panos Dimitriadis, Diabang Dialiba,
Recep Aydın, Sinan Özkan, Dodo, Dmytro Korkishko.
MAÇI SAAT 18:00'DEN İTİBAREN ASPOR'DAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:38
-
'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
-
Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
-
F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
Arda Turan kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.