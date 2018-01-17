Arda Turan kadroya alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u aığırlayacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da kadroları belli oldu.

ARDA TURAN KADRODA DEĞİL

Barcelona'dan kiralanan Arda Turan ise Medipol Başakşehir'in 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Akın Çorap Giresunspor'un 3-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Merk Günok, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Edin Visca, Marcio Mossoro, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Gökhan İnlar, Emmanuel Adebayor.

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakçı, Panos Dimitriadis, Diabang Dialiba,

Recep Aydın, Sinan Özkan, Dodo, Dmytro Korkishko.



MAÇI SAAT 18:00'DEN İTİBAREN ASPOR'DAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ