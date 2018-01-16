Şampiyon olacağız
Başakşehir'e imza atan yılın transferi Arda Turan iddialı konuştu: “Şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün, maç maç ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı bir final olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah kazanacağız”
GALATASARAY KUCAK AÇMADI!
Arda Turan G.Saray'la ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Bir basın mensubunun, "Daha önce 'Türkiye'ye dönersem G.Saray'dan başka bir kulüpte oynamam' şeklinde açıklama yapmıştın. Bu fikrini ne değiştirdi?" şeklindeki sorusuna, 30 yaşındaki yıldız, "Hiçbir şey değişmedi. 'Kulübüm bana kucağını açarsa...' diye başlayan bir cümleydi. O yüzden hiçbir şey değişmedi" cevabını verdi.
A.MADRİD GİBİ
"Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna, istediğim Avrupa'daki başarılara ışık tuttukları için, bu imkanı bana sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok özel ve anlamı olan bir imza. A.Madrid'e gittiğim günlerimi hatırlatıyor. İnşallah hem ligde hem Avrupa'da onun gibi başarılar yaşarız. Çok inanarak ve isteyerek geldim. İnşallah beraber düşündüğümüz hedeflere ulaşırız."
TEKRAR AVRUPA
"Zaten dışarıdan da bu organizasyonun bir parçasıydım. Her zaman Abdullah Avcı hocamızla görüş alışverişinde bulunuyorduk. Şimdi bir parçası olmak çok güzel bir şey. Her şeyden ötesi hayatım boyunca en çok sevdiğim ve yapmaktan çok keyif aldığım futbol oynamaya geri döneceğim. Bu aile ortamının içinde huzurlu bir şekilde. O nedenle çok heyecanlıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım. Başakşehir ile başarılar kazanarak Avrupa'ya dönmek istiyorum."
HAZIR DEĞİLİM
"İdmanlarımı düzenli yapıyorum ama maç kondisyonu hiçbir şeyle kazanılmıyor. Maç oynamaya ihtiyacım var. Bunu hocamla da konuştum. Kararını hocamız verecek.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:04
-
Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
-
Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
-
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
Şampiyon olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.