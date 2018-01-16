Medipol Başakşehir tur için sahada

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.