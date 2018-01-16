Medipol Başakşehir tur için sahada
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:01
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Yılın takası
Toplam 5
Yorum
aslan gs dir celta için asrın kazığı olur demişsin sanırım birde şu ismin aslan değil kanarya olmalı senin
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 3
Yorum
tokatlı yazık valla şu adama verilen şu paralara yazık
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 1
Yorum
PALA61 SOSA DENEN LEŞE VERECEĞİNİZ PARAYI MEMPHİS DEPAY'A VERSEYDİNİZ TRANSFERİ KAPATIP ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLURDUNUZ
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