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    16 Ocak 2018, Salı
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    Medipol Başakşehir tur için sahada

    Medipol Başakşehir tur için sahada

    Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasında 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

    Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:01
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