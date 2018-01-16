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    16 Ocak 2018, Salı
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    Kaptan Emre’yle taraftarı selamladı

    Kaptan Emre’yle taraftarı selamladı
    Lider Başakşehir'in yeni yıldızı , takımıyla ilk idmanına da imza töreni sonrasında çıktı. 'nda yarın Giresunspor'la karşılaşacak turuncu- lacivertlilerde milli yıldıza büyük bir ilgi gösterildi. Arda, Abdullah Avcı ve kaptan Emre Belözoğlu ile antrenmanı takip eden taraftarları selamladı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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