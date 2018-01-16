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    16 Ocak 2018, Salı
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    'İstenmeyen adam' Arda Turan!

    'da "" ilan edilen , Katalan devine veda etmesinin ardından sadece iki arkadaşını yanında bulabildi. Marc-Andre ter Stegen ve Rafinha dışında hiçbir futbolcu Arda Turan hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

    'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan , 'ye son yılların flaş ekibi 'le 'e döndü. Türkiye'de coşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı.

    YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ!
    Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan'a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona'nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha'ydı.



    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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