'İstenmeyen adam' Arda Turan!

Barcelona'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan, Türkiye'ye son yılların flaş ekibi Medipol Başakşehir'le Süper Lig'e döndü. Türkiye'de coşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı.

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ!

Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan'a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona'nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha'ydı.







