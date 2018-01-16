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    16 Ocak 2018, Salı
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    'dan sonra ilk kez! İşte beraber oynadıkları son maç...

    İspanya'dan sonra ilk kez! İşte beraber oynadıkları son maç...

    'ın iki efsane ismi ve 4 yıl 11 ay 21 gün sonra aynı forma için ter dökecekler.

    Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Türk futbolunu Avrupa'da uzun yıllar temsil eden ve , yarın oynanacak maçında sahaya çıkarlarsa yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez aynı takımda oynayacaklar.

    EN SON ATLETICO MADRİD'DE
    Daha önce de aynı takım için ter döken iki yıldız, en son 'da aynı anda sahada yer almıştı. 27 Ocak 2013'te 'in Athletic Bilbao'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta temsilcilerimiz sahaya ilk 11'de çıkmış, Emre Belözoğlu 63. dakikada yerini Adrian'a, Arda Turan ise 80. dakikada yerini Koke'ye bırakmıştı. Emre Belözoğlu bu maçta bir de sarı kart görmüştü.

    EMRE F.BAHÇE'YE DÖNMÜŞ, ARDA DEVAM ETMİŞTİ
    Emre Belözoğlu aynı yıl yeniden Fenerbahçe'ye dönerken Arda Turan, Atletico Madrid'de yoluna devam etmiş, 2015 yılında ise kariyerinin zirve yapacağı 'ya transfer olmuştu.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
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