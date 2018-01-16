Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Türk futbolunu Avrupa'da uzun yıllar temsil eden Arda Turan ve Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıkarlarsa yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez aynı takımda oynayacaklar.

EN SON ATLETICO MADRİD'DE

Daha önce de aynı takım için ter döken iki yıldız, en son İspanya'da aynı anda sahada yer almıştı. 27 Ocak 2013'te Atletico Madrid'in Athletic Bilbao'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta temsilcilerimiz sahaya ilk 11'de çıkmış, Emre Belözoğlu 63. dakikada yerini Adrian'a, Arda Turan ise 80. dakikada yerini Koke'ye bırakmıştı. Emre Belözoğlu bu maçta bir de sarı kart görmüştü.

EMRE F.BAHÇE'YE DÖNMÜŞ, ARDA DEVAM ETMİŞTİ

Emre Belözoğlu aynı yıl yeniden Fenerbahçe'ye dönerken Arda Turan, Atletico Madrid'de yoluna devam etmiş, 2015 yılında ise kariyerinin zirve yapacağı Barcelona'ya transfer olmuştu.