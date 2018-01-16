İspanya'dan sonra ilk kez!
Galatasaray'ın iki efsane ismi Arda Turan ve Emre Belözoğlu 4 yıl 11 ay 21 gün sonra aynı forma için ter dökecekler.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Türk futbolunu Avrupa'da uzun yıllar temsil eden Arda Turan ve Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıkarlarsa yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez aynı takımda oynayacaklar.
EN SON ATLETICO MADRİD'DE
Daha önce de aynı takım için ter döken iki yıldız, en son İspanya'da aynı anda sahada yer almıştı. 27 Ocak 2013'te Atletico Madrid'in Athletic Bilbao'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta temsilcilerimiz sahaya ilk 11'de çıkmış, Emre Belözoğlu 63. dakikada yerini Adrian'a, Arda Turan ise 80. dakikada yerini Koke'ye bırakmıştı. Emre Belözoğlu bu maçta bir de sarı kart görmüştü.
EMRE F.BAHÇE'YE DÖNMÜŞ, ARDA DEVAM ETMİŞTİ
Emre Belözoğlu aynı yıl yeniden Fenerbahçe'ye dönerken Arda Turan, Atletico Madrid'de yoluna devam etmiş, 2015 yılında ise kariyerinin zirve yapacağı Barcelona'ya transfer olmuştu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:38
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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