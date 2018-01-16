Dikkat çeken gizemli Çinli
Arda Turan'ın imza töreninde bulunan Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Transferin sponsorlarından 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu. En dikkat çeken isim Çin'li Ngai Hung Chiu oldu. Bu ismin, bir yatırım şirketi Evershine Group Holding'in kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:17
-
Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
-
Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
-
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
Dikkat çeken gizemli Çinli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.