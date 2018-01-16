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    16 Ocak 2018, Salı
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    Dikkat çeken gizemli Çinli

    Dikkat çeken gizemli Çinli

    'ın imza töreninde bulunan Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı.

    sponsorlarından 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu. En dikkat çeken isim 'li Ngai Hung Chiu oldu. Bu ismin, bir yatırım şirketi Evershine Group Holding'in kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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