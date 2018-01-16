Dikkat çeken gizemli Çinli

Transferin sponsorlarından 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu. En dikkat çeken isim Çin'li Ngai Hung Chiu oldu. Bu ismin, bir yatırım şirketi Evershine Group Holding'in kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.



