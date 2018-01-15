Arda'nın imza töreninde ilginç ayrıntı!

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan'a bugün imza töreni düzenledi. İmza töreninin yapıldığı yerin adının 'Fatih Terim Stadyumu' olması ise ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı.

FATİH TERİM'LE ARALARI AÇIK

Şu anda Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın adının verildiği Medipol Başakşehir'in stadında yapılan imza töreninde, şu anda aralarının açık olduğu konuşulan Arda Turan'ın resmi sözleşme imzalaması 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.



