Arda'nın imza töreninde ilginç ayrıntı!
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan'a bugün imza töreni düzenledi. İmza töreninin yapıldığı yerin adının 'Fatih Terim Stadyumu' olması ise ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı.
FATİH TERİM'LE ARALARI AÇIK
Şu anda Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın adının verildiği Medipol Başakşehir'in stadında yapılan imza töreninde, şu anda aralarının açık olduğu konuşulan Arda Turan'ın resmi sözleşme imzalaması 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:16
-
En zorlusu Vodafone Park
Toplam 2
Yorum
KARTAL35 HELAL SANA ALANYALI OYUNCU.DOĞRU VE GERÇEKLERİ DEDİĞİN İÇİN.BENCEDE ATİBA EN İYİ ORTA SAHA.WADONEPARK MÜKEMMEL STAD.TARAFTAR DÜNYANIN EN İYİ
-
PSG maçında hakemden futbolcuya tekme! | VİDEO
Toplam 1
Yorum
. PATRONNN ÇILDIRDIIII
-
Negredo için 7 milyon
Toplam 7
Yorum
md 9 veya 10 milyona ver başkan.Negredo bjk nin santraforu değil.sen bu paraya bjk ye yakışan hızlı bir santrafor alırsın.
Arda'nın imza töreninde ilginç ayrıntı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.