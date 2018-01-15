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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Arda'nın imza töreninde ilginç ayrıntı!

    Arda'nın imza töreninde ilginç ayrıntı!

    , Barcelona'dan transfer ettiği 'a bugün imza töreni düzenledi. İmza töreninin yapıldığı yerin adının ' Stadyumu' olması ise ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı.

    FATİH TERİM'LE ARALARI AÇIK
    Şu anda Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın adının verildiği Medipol Başakşehir'in stadında yapılan imza töreninde, şu anda aralarının açık olduğu konuşulan Arda Turan'ın resmi sözleşme imzalaması 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:16
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