Arda'nın imza töreninde dikkat çeken isim

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ imza törenine Arda Turan'ın transferine sponsorluk yapan 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu.



En dikkat çeken isim Çin'li Ngai Hung Chiu oldu. Kim olduğu merak edilen ismin Evershine Groop Holding Kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Ngau Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.