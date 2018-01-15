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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Arda'nın imza töreninde dikkat çeken isim

    Arda'nın imza töreninde dikkat çeken isim

    , Medipol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Basın toplantısında dikkatleri çeken bir isim vardı.

    Kulübü Başkanı imza törenine 'ın transferine sponsorluk yapan 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu.

    En dikkat çeken isim 'li Ngai Hung Chiu oldu. Kim olduğu merak edilen ismin Evershine Groop Holding Kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Ngau Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:42
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