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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Arda'nın alacağı ücret belli oldu

    Arda'nın alacağı ücret belli oldu

    Devre arasına transferiyle damga vuran , milli futbolcu ile anlaşma şartlarını açıkladı.

    devre arasında kadroya kattığı 'a sezon sonuna kadar 2 milyon Euro net ücret ödeyecek.

    Gelecek sezon için ise 4 milyon Euro net ücret alacak. Ayrıca Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da 'de bulunuyor.

    Öte yandan kulübü sezon sonunda Arda Turan'ı üçüncü bir kulübe satması halinde Medipol Başakşehir'e yüzde 20 bonservis payı verecek. Gelecek sezon satılması halinde ise bu pay yüzde 25 olacak. Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması halinde 300 bin Euro bonus ödeyecek

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:08
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