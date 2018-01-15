Arda'nın alacağı ücret belli oldu
Devre arasına Arda Turan transferiyle damga vuran Medipol Başakşehir, milli futbolcu ile anlaşma şartlarını açıkladı.
Medipol Başakşehir devre arasında kadroya kattığı Arda Turan'a sezon sonuna kadar 2 milyon Euro net ücret ödeyecek.
Gelecek sezon için ise Arda Turan 4 milyon Euro net ücret alacak. Ayrıca Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da Medipol Başakşehir'de bulunuyor.
Öte yandan Barcelona kulübü sezon sonunda Arda Turan'ı üçüncü bir kulübe satması halinde Medipol Başakşehir'e yüzde 20 bonservis payı verecek. Gelecek sezon satılması halinde ise bu pay yüzde 25 olacak. Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması halinde 300 bin Euro bonus ödeyecek
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:08
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Negredo için 7 milyon
Toplam 8
Yorum
Kartal Erciyes Hemen verin pek iseyarigacagi benzemiyor
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Arda Turan imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
ömer fatih terim için Galatasaraya gelmeyen arda stadının ismi fatih terim olan klüpte ve fatih terim stadında sözleşme imzalıyor.
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Yine yeniden Gignac
Toplam 4
Yorum
Toko Ekambi yi incelemk lazim ilk etapta su yarim dönemi gecirecek golcüye ihtiyac var ama öyle bir dönem ki hem CL hem de lig sampiyonlugu mücadelemiz var.bu adam saglam
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