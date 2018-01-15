Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Medipol Başakşehir kulübünün Barcelona’dan tranaferi Arda Turan’ın giyeceği forma numarası belli oldu.
Barcelona kariyerine son veren Arda Turan, Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Başakşehir'e imzayı attı. Barcelona ile süren görüşmelerin sonuçlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayan milli futbolcu 14 numaralı formaya giyecek.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:40
-
Meyvelerini toplayacağız
Toplam 5
Yorum
Atıf Fb nin en büyük sorunu yaşanan istikrarlı sakatlıklar. Sakat başlıyorlar yine bu derece sakat futbolcularla kesinlikle şampiyon olunamaz.
-
Negredo için 7 milyon
Toplam 11
Yorum
BJK'li Aboubakar'i bulmusken alacaktik diyorsun yani...
-
Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 2
Yorum
ustaa oku bunu evet satılmalı yerine 4 milyona visca 2 milyona sol bek alınmalı..
Arda Turan’ın forma numarası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.