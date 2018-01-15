Arda Turan imzayı attı!

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan gerçekleştirdiği yılın bomba transferi Arda Turan'a imzayı attırdı. 30 yaşındaki milli yıldız, dün sağlık kontrolünden geçti ve sapasağlam çıktı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen Arda'ya, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı" ifadeleri kullanıldı.



İMZA SONRASI İLK İDMAN

Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçirdikleri Arda Turan için düzenlenen imza töreninin ardından yeni takımıyla tanışacak ve ilk antrenmanına çıkacak.







İMZAYI ATTI

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Medipol Başakşehir, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı, Fatih Terim Stadı'ndaki imza töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.

İŞTE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARI:

Bize ve geleceğimize güven duyan sponsorlarımıza bu transfer için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle hepsine teşekkür etmek istiyorum. Başakşehir ailesi olarak onları alkışlamak istiyorum. Transfer komitemiz ve başkan yardımcılarımızla Barselona'ya uçtuk. Ben de Arda'yla başbaşa görüştüm. Arda'yı uzun zamandır tanıdığım için onunla yemek yemek istedim. Başakşehir sadece bir futbol kulübü değil. Aynı zamanda bir şirket... Dolayısıyla onu bu kadar hırslı ve istekli görmek beni çok mutlu etti.

Arda'nın 2,5 yıllık bedelsiz kiralama formülü de çok konuşuldu. Bunları da şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunu da yapmak zorunda değiliz ama şeffaflık açısında yapacağız.



"Belediyelerle hiçbir bağlantımız yok!"

Belediyelerle hiçbir bağlantımız yok. Dernekler kanununa tabi olsaydık, borç yapıp bir gün sonra istifa edip gidebilirdim ama biz şirketiz ve takip ediliyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Biz diğer kulüplerden farklıyız. Yaptığımız borçlardan mesuluz.





ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI:

Hayalime ışık tuttukları için, şampiyonluk hedeflerime beni yaklaştırdıkları için Göksel başkanıma, Abdullah Avcı hocama ve bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atletico Madrid'e gittiğim günlerimi hatırladım.

'Kulübüm bana kucağını açarsa Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam' demiştim, Bu durum hala geçerli. Değişen birşey yok. Ancak böyle bir durum olmadı ve ben de Başakşehir'le imzaladım.



Hocam beni ne zaman hazır hissederse o zaman oynatır. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum.

Avrupa'ya Başakşehir kulübüyle başarılar kazanarak geri dönmek istiyorum. Benim de hayallerim var.



Yapmayı en çok sevdiğim şeye, futbol oynamaya geri dönüyorum. Futbol oynamayı gerçekten çok özledim. Bunun için buradayım. Zaten başkanımıza da 'Bir an önce imzayı atalım da antrenmana çıkayım' dedim.