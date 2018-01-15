Arda imzalıyor
Sağlık kontrolünden geçen yılın bomba transferi Arda Turan, bugün 10.45’teki görkemli imza töreniyle, kendini 2.5 yıllığına Süper Lig liderine bağlayacak imzayı atacak
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan gerçekleştirdiği yılın bomba transferi Arda Turan'a bugün imza attırıyor. 30 yaşındaki milli yıldız, dün sağlık kontrolünden geçti ve sapasağlam çıktı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen Arda'ya, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
İMZA SONRASI İLK İDMAN
Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçirdikleri Arda Turan için bugün saat 10.45'te görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Tecrübeli orta saha imza töreni sonrasında da yeni takımıyla tanışacak ve ilk antrenmanına çıkacak.
VALVERDE ŞANS DİLEDİ
Sezon başında Barcelona'nın başına geçen ve Arda Turan'a 1 dakika bile süre vermeyen teknik direktör Ernesto Valverde, milli futbolcunun Başakşehir'e transferini değerlendirdi. Valverde, "Arda Turan yetenekli bir oyuncu" derken, "Kendini bir dönem gösterdi, sadece Barcelona'da değil, Atletico Madrid'de de. Belki Arda bu sezon aradığı şansı bulamadı ama gerçekten söyleyecek başka bir şeyim yok. Ona şans diliyorum" ifadelerini kullandı.
İMZA SONRASI İLK İDMAN
Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçirdikleri Arda Turan için bugün saat 10.45'te görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Tecrübeli orta saha imza töreni sonrasında da yeni takımıyla tanışacak ve ilk antrenmanına çıkacak.
VALVERDE ŞANS DİLEDİ
Sezon başında Barcelona'nın başına geçen ve Arda Turan'a 1 dakika bile süre vermeyen teknik direktör Ernesto Valverde, milli futbolcunun Başakşehir'e transferini değerlendirdi. Valverde, "Arda Turan yetenekli bir oyuncu" derken, "Kendini bir dönem gösterdi, sadece Barcelona'da değil, Atletico Madrid'de de. Belki Arda bu sezon aradığı şansı bulamadı ama gerçekten söyleyecek başka bir şeyim yok. Ona şans diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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