Arda imzalıyor

VALVERDE

gerçekleştirdiği yılın bomba transferibugün imza attırıyor. 30 yaşındaki milli yıldız, dün sağlık kontrolünden geçti ve sapasağlam çıktı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi vemuayeneleri yapıldı" ifadeleri kullanıldı.Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçirdikleriiçin bugün saatgörkemli bir imza töreni düzenleyecek. Tecrübeli orta saha imza töreni sonrasında da yeni takımıyla tanışacak ve ilk antrenmanına çıkacak.Sezon başındabaşına geçen ve1 dakika bile sürevermeyenmilli futbolcunun Başakşehir'etransferinideğerlendirdi.yetenekli bir oyuncu"derken, "Kendinibir dönemgösterdi, sadeceBarcelona'da değil,de. Belki Arda busezon aradığı şansıbulamadı ama gerçektensöyleyecekbaşka bir şeyim yok.Ona şans diliyorum"ifadelerini kullandı.