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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...

    Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...

    Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan , kadrosunu yıldız oyuncu 'la daha da güçlendirdi.

    SÖZLEŞME DETAYINDAKİ AYRINTI SIKINTI YARATABİLİR
    transferinde yapılan anlaşmanın detayları da belli olmaya başlarken, Barcelona Kulübü transferle ilgili açıklamada bulundu. 2.5 yıllığına yapılan anlaşmanın ayrıntıları ise dikkat çekiyor. "FC Barcelona oyuncunun dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak." ifadesinin geçtiği anlaşmada 'in ileride sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir.

    SEZON SONU VEYA DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR
    Barcelona Kulübü'nün yaptığı anlaşma detayına göre, Katalan ekibi başka bir kulüpten daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Arda'yı yüksek teklifin geldiği diğer kulübe satabilecek veya kiralayabilecek. Bu teklif sezon sonunda veya devre arasında gelebilir, böyle olması halinde ise oturmuş bir kadrodan önemli bir oyuncusun gitmesi söz konusu olacak. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan bu sene de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'in tüm planları sekteye uğrayabilir.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:51
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