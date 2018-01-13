Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...

SÖZLEŞME DETAYINDAKİ AYRINTI SIKINTI YARATABİLİR

Arda Turan transferinde yapılan anlaşmanın detayları da belli olmaya başlarken, Barcelona Kulübü transferle ilgili açıklamada bulundu. 2.5 yıllığına yapılan anlaşmanın ayrıntıları ise dikkat çekiyor. "FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak." ifadesinin geçtiği anlaşmada Medipol Başakşehir'in ileride sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir.

SEZON SONU VEYA DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Barcelona Kulübü'nün yaptığı anlaşma detayına göre, Katalan ekibi başka bir kulüpten daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Arda'yı yüksek teklifin geldiği diğer kulübe satabilecek veya kiralayabilecek. Bu teklif sezon sonunda veya devre arasında gelebilir, böyle olması halinde ise oturmuş bir kadrodan önemli bir oyuncusun gitmesi söz konusu olacak. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan bu sene de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'in tüm planları sekteye uğrayabilir.