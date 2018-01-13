Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, kadrosunu yıldız oyuncu Arda Turan'la daha da güçlendirdi.
SÖZLEŞME DETAYINDAKİ AYRINTI SIKINTI YARATABİLİR
Arda Turan transferinde yapılan anlaşmanın detayları da belli olmaya başlarken, Barcelona Kulübü transferle ilgili açıklamada bulundu. 2.5 yıllığına yapılan anlaşmanın ayrıntıları ise dikkat çekiyor. "FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak." ifadesinin geçtiği anlaşmada Medipol Başakşehir'in ileride sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir.
SEZON SONU VEYA DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR
Barcelona Kulübü'nün yaptığı anlaşma detayına göre, Katalan ekibi başka bir kulüpten daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Arda'yı yüksek teklifin geldiği diğer kulübe satabilecek veya kiralayabilecek. Bu teklif sezon sonunda veya devre arasında gelebilir, böyle olması halinde ise oturmuş bir kadrodan önemli bir oyuncusun gitmesi söz konusu olacak. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan bu sene de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'in tüm planları sekteye uğrayabilir.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:51
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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