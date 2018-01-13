Arda'dan Barcelona'ya veda mesajı
Medipol Başakşehir'in yeni yıldızı Arda Turan, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile Barcelona'ya veda etti.
Barcelona'dan ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile Barcelona'ya veda etti. Arda Turan, veda metninde şu ifadeleri kullandı:
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:44
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İmparator kanunları
Toplam 10
Yorum
ultra korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
BJKLİ vay arkadaş adamlarda ki şarta bak helal olsun valla bizde uyanığız diye geçiniyoruz
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
aslan iki taraf açısından da komik bir transfer 3 gün sonra siz 1 lira verdiniz başkası 2 veriyor ben ona sattım derse ne olacak :) akıllara zarar
Arda'dan Barcelona'ya veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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