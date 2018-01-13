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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Arda'dan 'ya veda mesajı

    Arda'dan <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'ya veda mesajı

    'in yeni yıldızı , Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile 'ya veda etti.

    'dan ayrılarak 'e transfer olan , Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile 'ya veda etti. , veda metninde şu ifadeleri kullandı:


    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:44
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