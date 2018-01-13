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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    resmen 'de! İşte imza tarihi...

    Arda Turan resmen Başakşehir'de! İşte imza tarihi...

    Medipol , resmi Twitter hesabından transferini açıkladı... Yapılan açıklamada, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" denildi. Ayrıca Arda Turan için 15 Ocak Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği öğrenildi...

    Barcelona'da forma giyen milli oyuncu ile bir süredir ilgilenen Medipol , transferi noktaladı. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcunun resmi imzayı atmak üzere bugün 18.00'da İstanbul'a ineceğini açıkladı.



    BARCELONA DA AÇIKLADI
    İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor."

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:33
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