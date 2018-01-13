Arda Turan resmen Başakşehir'de! İşte imza tarihi...

Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan ile bir süredir ilgilenen Medipol Başakşehir, transferi noktaladı. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcunun resmi imzayı atmak üzere bugün 18.00'da İstanbul'a ineceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'den Arda Turan'a hoşgeldin videosu! pic.twitter.com/kTcDUst3Y8 — Fotomaç (@fotomac) 13 Ocak 2018





BARCELONA DA AÇIKLADI

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor."

