Arda Turan İstanbul'da
Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiraladığı Arda Turan'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncu, Barcelona'dan kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Arda, Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ve menajeri Ahmet Bulut ile birlikte geldi. Başakşehirli taraftarlar yıldız futbolcuyu coşkulu bir şekilde karşılarken, "Alemin kralı geliyor" ve "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
"BANA BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN BAŞAKŞEHİR CAMİASINA TEŞEKKÜRLER"
Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum. Sayın başkan Göksel Gümüşdağ'a, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya ve Medipol Başakşehir camiasına bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Yeniden sağlıklı bir şekilde, bu organizasyona katkı vereceğim için çok mutluyum. Sadece kısa vade için değil uzun vadeli başarılar için geldim. Umarım önemli başarılar yakalarız" dedi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Arda Turan İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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