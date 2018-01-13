Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraf...
Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını sırtına geçirdi. İşte ilk fotoğraf...
Son günlerde transfer gündemini meşgul eden Arda Turan transferi sonuçlandı. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı öncesinde yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralanan Arda ise yeni takımının formasını giyerek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraf... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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