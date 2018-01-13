Arda Turan bugün geliyor!
Arda Turan transferi hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" dedi. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından sonra gelen son dakika bilgisine göre ise Arda Turan'la 1.5 yıllık anlaşma sağlandı ve yıldız oyuncu bugün İstanbul'a gelecek!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Arda Turan transferi hakkında gün veren Abdullah Avcı, "Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum" dedi.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;
"Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde."
"Bu değerlere olumsuz yaklaşmak, bu değeri nasıl yukarı çekeriz bunu planlamak lazım. Arda da insan kalitesi yüksek, esprili, sevimli ve gelişen bir çocuk. İnişler çıkışlar olacak. Karşılıklı adım atacağız. Hayatın içinde devamlı iletişimimiz olan, her aldığı kararlarla iletişim halinde oluruz."
"ARDA'YA TALİP OLAN 12-13 KULÜP VAR"
"Arda'ya talip olan 12-13 kulüp var dünyanın her yerinden. Süreç devam ediyor mu bilmiyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin en önemli etkenlerden biri iletişimin güçlü olması."
"Ülkede ve bu süreçte yaşadıkları onu etkilemiş olabilir. Arda duygusal bir çocuk. Bence zihinsel olarak da yorgun ama toparlanır. Bardağın hep dolu tarafından bakan bir çocuk. Yaşadığı olumsuzluklardan da dersler çıkartacaktır."
"BARCELONA'YA ÇOK KATKISI OLDU"
"Neymar'ın olmadığı dönemde Barcelona'ya çok katkısı oldu. Şu anda Barcelona'da antrenmanlara devam ediyor. Önceki Luis Enrique onu istiyordu. Ancak Valverde kadroya almıyor. Arda Turan toparlanır, hayata pozitif bakan bir çocuk. Yaşadığı bu olumsuzluktan dersler çıkarıp yoluna devam edecektir."
ANLAŞMA SAĞLANDI: KİRALIK GELİYOR!
Arda Turan ile anlaşmaya varan Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli futbolcu 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu olarak geliyor.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:53
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Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
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G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
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Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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