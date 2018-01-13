Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, Twitter hesabından "Pazartesi günü antrenman saat kaçta" paylaşımı yaptı. Benzer bir yöntemi Galatasaray'la yeniden anlaşan Fatih Terim kullanmış ve Twitter hesabından "Nerede kalmıştık..." demişti.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Arda da Twitter'dan sordu: Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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