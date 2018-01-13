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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Arda da 'dan sordu: kaçta?

    Arda da Twitter'dan sordu: Saat kaçta?

    'in yeni transferi , hesabından "Pazartesi günü antrenman kaçta" paylaşımı yaptı. Benzer bir yöntemi Galatasaray'la yeniden anlaşan Fatih Terim kullanmış ve Twitter hesabından "Nerede kalmıştık..." demişti.

    İşte o paylaşım:



    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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