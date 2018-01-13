Abdullah Avcı, Arda için gün verdi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Arda Turan transferi hakkında gün veren Abdullah Avcı, "Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum" dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;



"Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde."



"Bu değerlere olumsuz yaklaşmak, bu değeri nasıl yukarı çekeriz bunu planlamak lazım. Arda da insan kalitesi yüksek, esprili, sevimli ve gelişen bir çocuk. İnişler çıkışlar olacak. Karşılıklı adım atacağız. Hayatın içinde devamlı iletişimimiz olan, her aldığı kararlarla iletişim halinde oluruz."



"ARDA'YA TALİP OLAN 12-13 KULÜP VAR"

"Arda'ya talip olan 12-13 kulüp var dünyanın her yerinden. Süreç devam ediyor mu bilmiyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin en önemli etkenlerden biri iletişimin güçlü olması."



"Ülkede ve bu süreçte yaşadıkları onu etkilemiş olabilir. Arda duygusal bir çocuk. Bence zihinsel olarak da yorgun ama toparlanır. Bardağın hep dolu tarafından bakan bir çocuk. Yaşadığı olumsuzluklardan da dersler çıkartacaktır."



"BARCELONA'YA ÇOK KATKISI OLDU"

"Neymar'ın olmadığı dönemde Barcelona'ya çok katkısı oldu. Şu anda Barcelona'da antrenmanlara devam ediyor. Önceki Luis Enrique onu istiyordu. Ancak Valverde kadroya almıyor. Arda Turan toparlanır, hayata pozitif bakan bir çocuk. Yaşadığı bu olumsuzluktan dersler çıkarıp yoluna devam edecektir."



KİRALIK GELİYOR

Arda Turan ile anlaşmaya varan Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli futbolcu 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu olarak geliyor.