"Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.
İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.
İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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Novak seferi
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Yunus emre sel güzel nokta ama daha fazlası var bizin futbol kültürümüzde.Eksikleri sen söyle biz söyleyelim amma değişen sadece borçlar.
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Castillo için flaş karar: Satılabilir
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Sezon başında kampın en iyisiydi.Kadroda yer bulamadı.Şimdi tam tersi olur.Castillo sorgulanamayacak kadar önemli bir futbolcu. Akıllı olun.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 13
Yorum
Bomboş. Çalım atabilmek gol atmaya yada attırmaya yaramıyorsa, boşa yapılmış demektir. Bu da öyle bir oyuncu.
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