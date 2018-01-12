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    12 Ocak 2018, Cuma
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    "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah"

    "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah"

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Başkanı , 'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

    İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.

    İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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