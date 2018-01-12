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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Barça'dan açıklaması

    Barça'dan Arda Turan açıklaması

    , Medipol Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan 'la ilgili açıklama yaptı.

    İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro, 'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lazaro açıklmasında, "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor." dedi.

    BeIN Sports
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:16
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