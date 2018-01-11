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HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Ver 10 milyonu, al Arda’yı

    Ver 10 milyonu, al Arda’yı

    A Spor’a konuşan Arda’nın menajeri , “ ile anlaştık. Son sözü söyleyecek” dedi. Yıldız oyuncuyu bonservisiyle göndermek isteyen İspanyol ekibi ise 10 milyon euro’da diretiyor

    'in büyük ölçüde anlaşma sağladığı için dün flaş gelişmeler vardı. ile yollarını ayıracak olan yıldız futbolcuyla ilgili ilk açıklama menajeri 'tan geldi. A Spor'a konuşan Bulut, "Arda için Başakşehir ile anlaşmaya vardık. Son sözü Barcelona söyleyecek. Transfere izin vermeleri halinde 2-3 gün içinde imzalar atılacak" ifadelerini kullandı. Arda'nın İstanbul'a dönmek istediğinin de altını çizen Bulut, "Başakşehir'le anlaştı ve diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da iki yıl kalsa 20 milyon euro alabilir. Ancak böyle bir yolu tercih etmiyor" açıklamasında bulundu.
    MALİYETİ 54 MİLYON EURO
    Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi ise Barcelona'nın İstanbul ekibinden 10 milyon euro talep ettiğini yazdı. Haberde Barcelona'nın için 10 milyon euro + bonuslar istediği yazıldı. Katalan ekibinin Arda'nın satılması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti. Arda Turan'ın bugüne kadar Barcelona'ya maliyeti 54 milyon euro'yu buldu.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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