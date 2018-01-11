Ver 10 milyonu, al Arda’yı
A Spor’a konuşan Arda’nın menajeri Ahmet Bulut, “Başakşehir ile anlaştık. Son sözü Barcelona söyleyecek” dedi. Yıldız oyuncuyu bonservisiyle göndermek isteyen İspanyol ekibi ise 10 milyon euro’da diretiyor
Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi ise Barcelona'nın İstanbul ekibinden 10 milyon euro talep ettiğini yazdı. Haberde Barcelona'nın transfer için 10 milyon euro + bonuslar istediği yazıldı. Katalan ekibinin Arda'nın satılması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti. Arda Turan'ın bugüne kadar Barcelona'ya maliyeti 54 milyon euro'yu buldu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Toplam 5
Yorum
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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