E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki
Rumen teknik adam Lucescu’nun Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.
Önceki gün Galatasaray antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi'in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile aynı otelde kamp yapıyor.
Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu'yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrk, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek'ten gelen telefonla öğrendi.
Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Öte yandan Lucescu, bir başka Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor antrenmanını ise iki kez ziyaret etti.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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