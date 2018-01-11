Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı transfer ederek ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.
PEKİ BU TRANSFER TERS TEPER Mİ?
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan takımlardan biri haline gelen ve Türk sporunun köklü kulüplerinin aksine bu başarıyı gösterirken borca girmeyen ve nakit sıkıntısı çekmeyen Medipol Başakşehir, uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın gelmesiyle aynı çizgisini devam ettirebilecek mi?
EN KÖTÜ SEZONUNDA 4. OLDU
2014-2015 ve 2015-2016 sezonunu 4'üncü, 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamyan ve şu anda liderlik koltuğunda oturan ve müthiş bir takım uyumu sağlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın gelmesiyle performansını daha da yukarıya çıkarabilir. Fakat Barcelona'da oynarken bile magazin basınının gündeminden düşmeyen, polemiklerle gündeme gelen yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmesiyle bu konularla gündeme gelmeye devam ederse hem futbolu hem Medipol Başakşehir olumsuz etkilenebilir.
RİSKİ KİM ALDI?
Bu bilgiler göz önüne alınırsa sürekli kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği yönünde açıklamaları yapılan fakat bir Süper Lig ekibine dönen Arda Turan'ın mı yoksa sezonun ortasını liderlik koltuğunda tamamlayan Medipol Başakşehir mi risk aldı? ilerleyen günlerde göreceğiz.
SONUÇ NE OLURSA OLSUN SEBEP ARDA OLACAK!
Ligin sonunda Medipol Başakşehir ligi nerede bitirirse bitirsin elde edilen başarı veya başarısızlık Arda Turan'a bağlanacak. Takım şampiyon olursa "Arda Turan geldi Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptı", yıllardır devam eden başarılı performans düşüşe geçerse ise "Arda geldi takımı bozdu" denecek.
SİSTEMİ BOZAN DIŞARIDA KALIR
TSYD seminerinde bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya Abdullah Avcı, "Sistem oyuncuyu değerli kılar. Oyuncu sisteme uymaz ve sistemi bozarsa dışarıda kalır" cevabını verdi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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