E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki
Rumen teknik adam Lucescu’nun Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.
Önceki gün Galatasaray antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi'in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile aynı otelde kamp yapıyor.
Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu'yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrk, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek'ten gelen telefonla öğrendi.
Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Öte yandan Lucescu, bir başka Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor antrenmanını ise iki kez ziyaret etti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:41
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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