Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?

PEKİ BU TRANSFER TERS TEPER Mİ?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan takımlardan biri haline gelen ve Türk sporunun köklü kulüplerinin aksine bu başarıyı gösterirken borca girmeyen ve nakit sıkıntısı çekmeyen Medipol Başakşehir, uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın gelmesiyle aynı çizgisini devam ettirebilecek mi?

EN KÖTÜ SEZONUNDA 4. OLDU

2014-2015 ve 2015-2016 sezonunu 4'üncü, 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamyan ve şu anda liderlik koltuğunda oturan ve müthiş bir takım uyumu sağlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın gelmesiyle performansını daha da yukarıya çıkarabilir. Fakat Barcelona'da oynarken bile magazin basınının gündeminden düşmeyen, polemiklerle gündeme gelen yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmesiyle bu konularla gündeme gelmeye devam ederse hem futbolu hem Medipol Başakşehir olumsuz etkilenebilir.



Bu bilgiler göz önüne alınırsa sürekli kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği yönünde açıklamaları yapılan fakat bir Süper Lig ekibine dönen Arda Turan'ın mı yoksa sezonun ortasını liderlik koltuğunda tamamlayan Medipol Başakşehir mi risk aldı? ilerleyen günlerde göreceğiz.

SONUÇ NE OLURSA OLSUN SEBEP ARDA OLACAK!

Ligin sonunda Medipol Başakşehir ligi nerede bitirirse bitirsin elde edilen başarı veya başarısızlık Arda Turan'a bağlanacak. Takım şampiyon olursa "Arda Turan geldi Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptı", yıllardır devam eden başarılı performans düşüşe geçerse ise "Arda geldi takımı bozdu" denecek.



