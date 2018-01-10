Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı transfer ederek ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.
PEKİ BU TRANSFER TERS TEPER Mİ?
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2014 yılından beri zirveye oynayan takımlardan biri haline gelen ve Türk sporunun köklü kulüplerinin aksine bu başarıyı gösterirken borca girmeyen ve nakit sıkıntısı çekmeyen Medipol Başakşehir, uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın gelmesiyle aynı çizgisini devam ettirebilecek mi?
EN KÖTÜ SEZONUNDA 4. OLDU
2014-2015 ve 2015-2016 sezonunu 4'üncü, 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamyan ve şu anda liderlik koltuğunda oturan ve müthiş bir takım uyumu sağlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın gelmesiyle performansını daha da yukarıya çıkarabilir. Fakat Barcelona'da oynarken bile magazin basınının gündeminden düşmeyen, polemiklerle gündeme gelen yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmesiyle bu konularla gündeme gelmeye devam ederse hem futbolu hem Medipol Başakşehir olumsuz etkilenebilir.
RİSKİ KİM ALDI?
Bu bilgiler göz önüne alınırsa sürekli kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği yönünde açıklamaları yapılan fakat bir Süper Lig ekibine dönen Arda Turan'ın mı yoksa sezonun ortasını liderlik koltuğunda tamamlayan Medipol Başakşehir mi risk aldı? ilerleyen günlerde göreceğiz.
SONUÇ NE OLURSA OLSUN SEBEP ARDA OLACAK!
Ligin sonunda Medipol Başakşehir ligi nerede bitirirse bitirsin elde edilen başarı veya başarısızlık Arda Turan'a bağlanacak. Takım şampiyon olursa "Arda Turan geldi Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptı", yıllardır devam eden başarılı performans düşüşe geçerse ise "Arda geldi takımı bozdu" denecek.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:37
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Toplam 19
Yorum
hagi10 arda türkiyede galatasaraydan başka takımda oynamam derken fener ve beşiktaşı kastetti. başakşehri bursada oynasa ne olur farketmz
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Ahmethan Boluspor'da
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya kiralandı acaba ? transfer bütçesinde ki açık ne kadar acaba? ilk sorunun cevabı aynı zamanda 2. sorununda cevabı çünkü
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 4
Yorum
a.rahim adam 40 yaşında gibi duruyor ne işi var bjk de
Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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