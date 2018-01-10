Anlaşma tamam

MEDİPOL Başakşehir yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Arda Turan ve kulübü Barcelona'yla görüşmek için İspanya'ya giden Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli oyuncuyla prensipte anlaştıklarını açıkladı. Gümüşdağ, "Transferin olması için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona Kulübü yetkilileri temas halinde. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir" açıklamasında bulundu.



1.5 MİLYON TEPKİSİ

Milli futbolcunun teklife sıcak baktığını aktaran Gümüşdağ, "Bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi adına yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle; prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum" dedi. Bu arada Başakşehir yönetiminin 1.5 milyon euro kiralama bedeli isteyen Barcelona'ya, "Sizi 10.5 milyon euro'dan kurtarıyoruz. Daha ne ödeyeceğiz" dediği ifade edildi.