Anlaşma tamam
Milli yıldızla prensipte anlaştıklarını açıklayan Göksel Gümüşdağ, “Transferin olması için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız” dedi
MEDİPOL Başakşehir yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Arda Turan ve kulübü Barcelona'yla görüşmek için İspanya'ya giden Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli oyuncuyla prensipte anlaştıklarını açıkladı. Gümüşdağ, "Transferin olması için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona Kulübü yetkilileri temas halinde. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir" açıklamasında bulundu.
1.5 MİLYON TEPKİSİ
Milli futbolcunun teklife sıcak baktığını aktaran Gümüşdağ, "Bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi adına yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle; prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum" dedi. Bu arada Başakşehir yönetiminin 1.5 milyon euro kiralama bedeli isteyen Barcelona'ya, "Sizi 10.5 milyon euro'dan kurtarıyoruz. Daha ne ödeyeceğiz" dediği ifade edildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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