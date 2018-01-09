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    09 Ocak 2018, Salı
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    İşte Arda'nın 'e evet dediği rakam!

    İşte Arda'nın Başakşehir'e evet dediği rakam!

    'ın transferi için 'ya giden ve kulüp yöneticileriyle görüşen , Arda Turan için müjdeyi verdi.

    adım adım yolunda... Turuncu lacivertli kulübün başkanı ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün şehrine giderek, Barcelona Başkanı ile bir araya geldi.

    Gümüşdağ, yapılan görüşmeler sonucunda hem Bartomeu hem de Arda ile her konuda anlaşma sağladı. Barcelona Yönetim Kurulu bugün Arda Turan'ın sezon sonuna dek Başakşehir'e kiralanması ile ilgili kararı imzalayacak ve ardından resmi imzalar atılarak kesinleşecek. Transferi yüzde 99 biten milli futbolcu, yarın ya da perşembe günü Başakşehir'in kampına katılacak.

    ARDA'NIN İSTEMESİ ÖNEMLİ
    Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Bütün amacımız Arda Turan'ın o güzel futbolunu yeniden ortaya koyabilmesi ve yeniden milli takıma yükselebilmesi. Arda, bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir oyuncu. "Onun yeniden dünyasının yıldızı olmasını yürekten istiyoruz. Bizim onu istediğimiz kadar, onun da bizi istemesi önemliydi. Bundan dolayı Arda ile konuşmaya karar verdik ve kendisiyle son derece yararlı bir görüşme yaptık. Arda, yeniden dünya yıldızı olmaya geliyor."

    İŞTE ARDA'NIN 'EVET' DEDİĞİ TEKLİF
    temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı için 4 milyon (17 milyon ), gelecek sezon için ise 6 milyon Euro (26 milyon TL) ödemeyi teklif etti. Bu öneriyi kabul eden milli yıldız, 1.5 yıllığına Başakşehir'e 'evet' dedi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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