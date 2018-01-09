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    09 Ocak 2018, Salı
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    şaşırttı! ...

    Barcelona şaşırttı! Arda Turan...

    Medipol 'de başkan , transferini bitirmek için dün 'ya giderken, dün akşam yapılan görüşmede sürpriz gelişmeler yaşandı.

    'de ilk yarının lideri olan 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmeyi planlıyor. Kulüp başkanı için dün özel uçakla 'ya giderken, yılın transferi için kulübü ile masaya oturdu.

    Başakşehir, 'ı 1,5 yıllığına kiralamak istediğini Katalan ekibine bildirdi. Barcelona'dan gelen yanıt ise Turuncu lacivertlileri şok etti. Barcelona, Arda Turan için 1,5 yıllığına 2 milyon euro kiralama bedeli istedi.

    Başakşehir ise Arda Turan'ın yerine Liverpool'dan Coutinho'yu da transfer eden ve milli futbolcumuzu tamamen gözden çıkaran Barcelona'ya karşı teklifte bulundu.

    Turuncu lacivertliler, 1,5 yıllık ücretsiz kiralama ve Arda'nın 1,5 yıllık ücreti olan 10,8 milyon euro'nun yarısını ödeme teklifinde bulundu.

    İki kulübün de kendisi için en uygun şartlarda tamamlamak istediği transferde görüşmeler bugün de devam edecek. (Milliyet)

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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