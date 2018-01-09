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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!

    2011 yılında 'dan 'e olan , yaklaşık 7 yıl sonra yeniden 'e dönüyor.

    EN SON 20 MAYIS 2011'DE FORMA GİYDİ
    En son 'nin şampiyonluk ipini göğüslediği 2010-2011 sezonunda formasıyla sahaya çıkan , tam 6 yıl 8 ay ve 1 gün sonra maçının kadroda yer alacak. En 'de oynanan ve 'ın 2-0 kazandığı maçında forma giyen Arda, daha sonra İspanyol ekibi 'e olmuştu.

    BARCELONA'DA 55 MAÇ 15 GOL 11 ASİST
    'e olduktan sonra 2015 yılında İspanyolların ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan 'aya giden , burada 2,5 sezon geçirdi. 2015-2016 sezonunda formasıyla toplam 25 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 2016-2017 sezonunda ise 30 maçta görev alan Arda, 13 gol atıp 7 de asistlik bir performans sergilemişti. 2017-2018 sezonunda ise Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde tarafından hiçbir maçta görevlendirilmemişti.

    İLK MAÇ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA
    Barcelona'da kadroya giremeyen Arda için Türkiye ve yurt dışından birçok kulübün teklif yaptığı konuşulurken, 'in ilk yarısını lider tamamlayan "Arda için Barcelona ile prensipte anlaşıldı" açıklaması yaptı. Transerin resmileşmesi halinde ise Arda Turan, 'in 17 Ocak'ta son 16 turunda oynanacak Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosunda yer alacak.

    6 YIL 8 AY 1 GÜN SONRA SÜPER LİG!
    Arda Turan, Medipol Başakşehir'in 21 Ocak Pazar günü 'la deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna girmesi halinde ise 6 yıl 8 ay 1 gün sonra bir Süper Lig maçında görev yapabilecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:36
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